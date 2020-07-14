Российский рэпер Murda Killa умер в возрасте 27 лет

Друзья вскрыли его квартиру

Хип-хоп-исполнитель Максим Решетников, известный также как Murda Killa, скончался в возрасте 27 лет.

Тело рэпера нашли в его квартире в Москве.

Блогер Саша Конь, который тесно общался с покойным, написал в Twitter, что Murda Killa два дня не выходил на связь. Друзья вскрыли его квартиру.

По словам блогера, они догадывались, что найдут музыканта мертвым, но все равно были в шоке. "Спасибо, что взял на себя взаимодействие со скорой и полицией, я не вывозил", - обратился он к товарищу.

Причина смерти рэпера устанавливается.

Murda Killa был известен в узких кругах. Он сотрудничал с такими музыкантами, как Овсянкин, Horus и Booker.

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