ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Российский рэпер Murda Killa умер в возрасте 27 лет

12:49
  • вторник
  • 14 июля 2020

Друзья вскрыли его квартиру

Хип-хоп-исполнитель Максим Решетников, известный также как Murda Killa, скончался в возрасте 27 лет.
Рэпера с выдуманными богатствами запытали до смерти в лесу

Тело рэпера нашли в его квартире в Москве.

Блогер Саша Конь, который тесно общался с покойным, написал в Twitter, что Murda Killa два дня не выходил на связь. Друзья вскрыли его квартиру.

По словам блогера, они догадывались, что найдут музыканта мертвым, но все равно были в шоке. "Спасибо, что взял на себя взаимодействие со скорой и полицией, я не вывозил", - обратился он к товарищу.

Причина смерти рэпера устанавливается. 

Murda Killa был известен в узких кругах. Он сотрудничал с такими музыкантами, как Овсянкин, Horus и Booker. 

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Murda Killa
Murda Killa
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.