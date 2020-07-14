Главному конкуренту Лукашенко отказали в регистрации кандидатом в президенты

Штаб Виктора Бабарико заявил, что власти Белоруссии испугались

Центризбирком Белоруссии отказал Виктору Бабарико в регистрации кандидатом в президенты. Причиной стали данные Комитета госконтроля о наличии у главного конкурента Александра Лукашенко имущества и денежных средств, которые он не указал в декларации.

"В декларации не отражены находящиеся в его фактической собственности и пользовании материальные средства и недвижимое имущество, а также доходы от деятельности ряда подконтрольных ему белорусских коммерческих структур", - сказала глава ЦИК Лидия Ермошина. Ее слова приводит "Интерфакс".

В штабе Виктора Бабарико уже заявили, что будут оспаривать решение ЦИК Белоруссии. По словам юриста избирательного штаба Максима Знака, заявление Ермошиной "выглядит странно". На отказ в регистрации отреагировала и глава штаба Мария Колесникова.

"Власть настолько слаба и настолько испугалась, что не допустила Виктора Дмитриевича к регистрации", - заявила она.

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