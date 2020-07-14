Депутат МГД Николаева: Москва поможет индустрии гостеприимства

Подать заявку можно до 28 августа

Член комиссии по экономической и социальной политике Мосгордумы Елена Николаева рассказала, что столичные власти продолжают внедрять разнообразные меры поддержки малого и среднего бизнеса.

По ее словам, теперь помощь могут получить гостиницы, кафе и рестораны, реализующие подакцизную продукцию, и терпящие убытки из-за ограничений на фоне пандемии. Николаева подчеркнула, что ранее предприниматели с лицензией на продажу алкоголя не могли рассчитывать на финансовую поддержку из-за федеральных ограничений. Теперь же они отменены.

Подать заявку на получение субсидии на поддержку бизнеса можно до 28 августа на специальном портале.

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