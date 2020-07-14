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В Минпросвещения заявили об отсутствии вспышек коронавируса из-за ЕГЭ

13:08
  • вторник
  • 14 июля 2020

Экзамены проходят штатно

Вспышек коронавируса из-за проведения Единого государственного экзамена не наблюдается, все проходит в штатном режиме.

Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов на заседании Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде.

"Я хочу отметить, что Единый государственный экзамен в целом проходит... в штатном режиме, с соблюдением всех мер эпидемиологической защиты. Никаких вспышек нет", - отметил министр.

Сдачу ЕГЭ пришлось дважды переносить из-за коронавируса. Изначально экзамен был запланирован на 25 мая, но начало сдвинули на 8 июня, а затем еще раз на 29 июня.

29 и 30 июля состоялись пробные экзамены без выпускников. Реальные экзамены будут проходить с 3 по 25 июля. Экзамен сдают только те выпускники, которые собираются поступать в вузы.

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