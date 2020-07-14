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У звезды "Улиц разбитых фонарей" похитили сына

13:36
  • вторник
  • 14 июля 2020

Предполагаемый похититель пойман

Актер Георгий Поздняков сообщил в полицию о похищении своего сына в Петербурге.
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По словам Позднякова, он привез детей к теще. Во время прогулки с бабушкой один из детей исчез. Женщина рассказала актеру, что мальчика увез неизвестный мужчина.

Георгий Поздняков уверен, что сына похитил нынешний возлюбленный его экс-супруги. Якобы женщина подговорила его похитить мальчика.

Предполагаемого злоумышленника задержали. По факту произошедшего проводится проверка.

По данным 5-tv.ru, после развода Поздняков и его бывшая жена не смогли договориться о том, с кем будут жить их дети.

Напомним, Георгий Поздняков сыграл в таких сериалах, как "Улицы разбитых фонарей", "Тайны следствия", "Ментовские войны".

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