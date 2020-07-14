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Кремль отказался раскрывать реакцию Путина на дело Сафронова

13:34
  • вторник
  • 14 июля 2020

При необходимости президент может затребовать материалы

Президент России Владимир Путин следит за ходом дела советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова.
Песков оценил талант Сафронова

При необходимости у главы государства есть право запросить материалы дела для личного изучения, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Какая реакция у президента на арест Сафронова, спикер Кремля рассказывать отказался.

"Вы знаете, что это вопрос, связанный с обвинением в госизмене, и, разумеется, расследование и другие действия там осуществляются в закрытом режиме", - отметил он.

Советник главы "Роскосмоса" и бывший журналист Иван Сафронов был задержан утром 7 июля. По информации ФСБ, он передавал секретные сведения о российском военно-техническом сотрудничестве одной из спецслужб НАТО.

Лефортовский суд Москвы арестовал Сафронова на 2 месяца. Накануне, 13 тюля, ему предъявили обвинение в госизмене. Журналист свою вину не признал. 

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