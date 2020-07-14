Госдума начала работать над реализацией поправок к Конституции

Депутаты рассматривают законопроект о защите территориальной целостности России

Законопроект о защите территориальной целостности России обсуждают в первом чтении депутаты Государственной думы. Это первая из принятых на референдуме поправок в Конституцию.

Приравнять к экстремизму предлагается как попытки отчуждения любых российских земель, так и призывы к этому. Дополнения об ответственности за нарушение закона будут введены в Административный и Уголовный кодексы. По опросам, данная поправка - одна из самых популярных: граждане России поддерживают её почти единогласно.

"Мы посмотрели социальный срез, "за" 96 процентов граждан. Они поддержали эту поправку. Это касалось не только наших приграничных территорий. Вся страна высказалась за то, чтобы наши границы были незыблемыми. И, соответственно, появилась такая норма в Конституции", - заявил Павел Крашенинников, председатель комитета Государственной думы по госстроительству и законодательству, член фракции "Единая Россия".

"Это абсолютно правильная норма, и, приняв такой законопроект, а до этого приняв исправления в 67-ю статью Конституции, мы раз и навсегда ставим точку в любых разговорах по поводу Курил, по поводу Крыма, по поводу Калининграда. Это была, есть и будет наша земля российская", - сказал Сергей Миронов, руководитель фракции "Справедливая Россия" в Государственной думе.

"Мы поддержим это. Но кто будет контролировать, чтобы за это наказывали? В Америке, по-моему, там десять лет за предложение какой-то штат отделить. В любом случае, везде наказание", - напомнил Владимир Жириновский, руководитель фракции ЛДПР в Государственной думе.

"Для нас целостность страны имеет особый смысл. А страна бывает целой и единой, когда едино общество, когда есть общая главная цель. Для нас цель – это справедливое общество. Цель, которая позволит страну уберечь", - сказал Геннадий Зюганов, руководитель фракции КПРФ в Государственной думе.

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