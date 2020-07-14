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Москвичей предупредили о ливнях и грозах в ближайшие дни

15:00
  • вторник
  • 14 июля 2020

Выпадет около месячной нормы осадков

Ливни, грозы и шквалистый ветер - в городе объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Жара в Москве сменилась долгожданной прохладой: температура опустилась до отметки в  20 градусов.

Пасмурно - небо заволокло тучами. К чему всё это, увидим в ближайшие часы: скоро в столице начнётся дождь, а местами - настоящий ливень, так что к вечеру в городе может выпасть до трети месячной нормы осадков. Прибавим к этому порывы ветра, до 20 метров в секунду, и грозы. То же горожан ждёт и в ночь на среду.

"Днём в среду дожди прогнозируются тоже местами сильные, с грозами, в отдельных районах - град, в течение четверга интенсивность дождей умеренная. В  целом ожидается выпадение осадков, сравнимых с месячной нормой" – сообщила ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.

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