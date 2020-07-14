Экологи объяснили подозрительное пятно в бухте парка Тушинский

Никаких опасных химических веществ в воду не попало

Московские экологи проверили бухту в природно-историческом парке Тушинский, передает "ТВ Центр". Накануне жители заметили там подозрительное ярко-зеленое пятно.

Специалисты сразу прибыли на место и после изучения ситуации успокоили горожан - никаких опасных химических веществ в воду не попало. Просто наступила пора цветения водорослей. Этим и объясняется происходящее. Явление совершенно естественно для экосистемы водоема и никакой опасности оно не представляет.

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