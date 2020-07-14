В Москве разрабатывают новые веломаршруты

Велосипед становится популярнее

В последнее время все больше столичных жителей пересаживаются на двухколесного коня. Они ездят на работу, на экскурсии и на семейные прогулки. В планах властей - велосипедная сеть на Садовом кольце. Но прежде проект должны одобрить сами горожане.

Комфортная городская среда для каждого участника дорожного движения. В приоритете – безопасность и доступность, но немаловажно, чтобы при этом было удобно всем. Что и где улучшить, столичные власти спросили у москвичей. И вот первые результаты – на Лесной улице появилась велодорожка.

"Если ехать так, по крайней обочине, где автомобили, то всё равно не безопасно, чувствуешь, что они рядом, водители разные бывают. Тут вот столбики. Едешь комфортно. Пешеходы не трогают, автомобилисты видят", - говорит велосипедист Ростислав Хрусталев.

Дорожка пока временная, но уже стала местом раздора. Огорожена резиновыми столбиками, рядом знаки, а на асфальт нанесены указатели. Если велосипедисты изменениям рады, то водители автомобилей явно не в восторге от того, что загруженная и узкая Лесная улица стала ещё более проблемной. По их мнению, куда лучше сделать больше парковочных мест, чем отнимать почти треть от проезжей части

"Опять ущемление идёт. Сейчас таксист остановится кого-нибудь высаживать-сажать, движение закрыли. Стоять и ждать", - возмущается автовладелец Александр Мокроусов.

"Пока не мешает, но, наверное, в пробке сложно будет. Если будет тяжёлый трафик", - рассуждает Марк Соколов.

Тем не менее, если эксперимент окажется удачным, полосу отгородят бордюрным камнем. Впрочем, как и пешеходную зону, которую по просьбе жителей сделают на Суворовской площади. Москвичи посчитали, что в некоторых местах она неоправданно широка для машин. Пешеходам же иногда приходится и вовсе идти по мостовой. Большинство голосов были за увеличение пешеходного пространства.

Сейчас на Суворовской площади активно меняют асфальт. В ближайшее время здесь должна появиться специальная разметка, которая расширяет тротуар. А через год здесь уже будет полноценная пешеходная зона.

Активно ведутся разговоры о выделении места для велосипедистов и на Садовом кольце. По словам представителей Центра организации дорожного движения, даже широкий тротуар не помогает избежать конфликтов с пешеходами. Однако пока появление велополосы на Садовом только на стадии обсуждения и сбора голосов "за" и "против".

"Мы видим недовольства пешеходов, мы видим большое количество обращений велосипедистов о необходимости организации безопасной выделенной инфраструктуры для них. Мы видим мнения водителей, которые не всегда готовы мириться с тем, что перераспределение какое-то пространство происходит. Тем не менее, стараемся учитывать интересы всех", - говорит замруководителя ЦОДД Артур Шахбазян.

Подобная практика - спрашивать у москвичей о том как улучшить транспортную инфраструктуру в городе - должна стать обыденной, считают в ЦОДД. И обращений в интернете уже несколько тысяч. Именно благодаря такому опросу в ближайшее время велодорожка появится в Савёловском проезде, а на Хорошоввском шоссе будет организована целая велосипедная сеть.

Илья Данилцьев, Александр Шкарбанов и Александр Голубев, "ТВ Центр".

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