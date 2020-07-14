Подмосковные автоугонщики украли пять машин и попались

Ущерб оценили в 5 миллионов рублей

Подозреваемых в угонах машин задержали в Подмосковье. По предварительным данным, они могут быть причастны как минимум к пяти кражам.

Задержать подозреваемых удалось после угона очередного автомобиля. В салоне оказались двое ранее судимых мужчин в возрасте 29 и 42 лет. По версии следствия, они орудовали на неохраняемых стоянках Ленинского района. По вечерам с помощью специального оборудования вскрывали машины, заводили их и уезжали, а впоследствии перебивали госномера и отгоняли автомобили в отстойник.

Сумма ущерба - 5 миллионов рублей. В полиции не исключают, что в ходе расследования выяснится, что краж было больше. Задержанные взяты под стражу, передает "ТВ Центр".



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