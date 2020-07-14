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Дольщикам ЖК "Пригород Лесное" пообещали передать квартиры в августе

15:12
  • вторник
  • 14 июля 2020

Строительство затормозилось из-за коронавируса

В Московской области дольщики жилого комплекса "Пригород Лесное" жалуются, что не могут заселиться в свои квартиры. Собственники должны были получить ключи еще в конце марта, но из-за пандемии строительство было фактически остановлено на два месяца и сроки сдачи пришлось перенести.

Сейчас застройщик в срочном порядке заканчивает чистовую отделку и наводит порядок на территории. Всего предстоит передать более двух с половиной тысяч квартир. В неделю компания обещает сдавать около 350 объектов, сообщает "ТВ Центр".

"15 июля мы выведем заселение всей секции, всех корпусов. И до 20 июля наши клиенты получат все уведомления с приглашением на осмотр, подписание документов. И включительно до первой недели августа мы передадим все объекты всем желающим", - сообщил директор по эксплуатации компании-застройщика Дмитрий Ариничев.

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