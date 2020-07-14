Напугавшая москвичей пума Ирма появилась в инстаграме

На блог о жизни зверя подписались 90 тысяч человек

Жителей Патриарших прудов в Москве напугала пума. Прохожие заметили зверя в окне обычной городской квартиры в доме во Вспольном переулке. Оказалось, большую кошку зовут Ирма, и у неё даже есть свой инстаграм. У него уже 90 тысяч подписчиков.

Москвич выкупил дикую кошку у подмосковного зверинца - и создал для неё просто королевские условия, причём в обычной двухкомнатной квартире. Но главное - от имени пумы Ирмы - выкладывает в инстаграм буквально каждый её шаг. Событий хватает - хищница сопровождает хозяина везде: на прогулке, в поездках, а ещё ходит с ним в магазин. Впрочем, продавцы к таким визитам, похоже, уже привыкли. В отличие от жителей дома, в котором поселился зверь. Они, наоборот, никак не могут смириться с тем, что пума гуляет, где ей вздумается, да ещё и без намордника.

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