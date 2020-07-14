Пятерых медиков с поддельными "уколами красоты" задержали в Москве

Подделку фасовали во флаконы с иностранными этикетками

В Москве выявлен канал сбыта фальсифицированных медицинских препаратов, применяемых в косметологии. Злоумышленники кустарным способом готовили различные вещества для подкожных инъекций.

Чтобы у покупателей не было подозрений, субстанции фасовали во флаконы с иностранными этикетами, передает "ТВ Центр". Реализовывали продукцию через специально организованную оптовую косметическую компанию. Активная реклама шла в Интернете.

Задержаны пять жителей столицы. Все они имеют медицинское образование.

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