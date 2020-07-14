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Онколог рассказал, как часто нужно проверять родинки

14:10
  • вторник
  • 14 июля 2020

Это зависит от типа кожи и количества образований

Врач-онколог Игорь Синельников сказал, что светлокожим людям с умеренным количеством родинок стоит ходить к дерматологу как минимум раз в год. Если у человека много родинок и если кто-то из его родственников сталкивался с меланомой, то ему желательно проверяться каждые три месяца.
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"Необходимую частоту визитов определит онколог или дерматолог на первичном осмотре", - сказал Синельников eg.ru.

По его словам, пациентам с высоким риском развития меланомы могут делать картирование кожи. Таким образом создается своеобразный паспорт родинок, объяснил врач. С его помощью можно следить за тем, как родинки меняются в размере, а также своевременно обнаруживать новые образования на коже.

"Рак кожи, как и любое онкологическое заболевание, лучше поддается лечению, если выявлен на ранней стадии. Важно внимательно следить за состоянием кожи", - заявил Игорь Синельников.

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