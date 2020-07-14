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ЦИК зарегистрировал Лукашенко кандидатом в президенты Белоруссии

14:09
  • вторник
  • 14 июля 2020

Борьбу за пост главы государства продолжат пять кандидатов

Центризбирком Белоруссии зарегистрировал Александра Лукашенко кандидатом в президенты.

Все члены ЦИК единогласно проголосовали за это решение, пишет "Интерфакс". За Лукашенко признаны действительными более 1,9 млн подписей, собранных за его выдвижение.

Таким образом, борьбу за кресло президента продолжат пять кандидатов: Александр Лукашенко, экс-депутат Анна Канопацкая, председатель партии БСДГ Сергей Черечнь, сопредседатель объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев и супругу блогера Светлана Тихановская.

Ранее ЦИК отказал в регистрации кандидатом в президенты главному конкуренту Лукашенко Виктору Бабарико. Причиной стали данные Комитета госконтроля о наличии имущества и денежных средств, которые он не указал в декларации. В штабе Бабарико заявили, что будут оспаривать решение ЦИК.

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