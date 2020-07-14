Названы страны, готовые принимать туристов из России

В списке - восемь стран

Восемь стран официально объявили, что уже готовы принимать туристов из России, но на определенных условиях. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров нашей страны.

В списке - Турция, Куба, Доминикана, Мексика, Мальдивы, Хорватия, Египет и Объединенные Арабские Эмираты. Для въезда в большинство из них туристу понадобится справка об отсутствии коронавируса. А при пересечении границы будут измерять температуру. Где-то попросят заполнить специальную анкету. Еще в ряде стран потребуют скачать мобильное приложение, которое определяет геолокацию туриста.

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