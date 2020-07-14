Аните Цой запретили петь

Певица переболела коронавирусом

Российскую певицу Аниту Цой, которую ранее госпитализировали с коронавирусом, выписали из больницы.

Артистка попала в столичную больницу №52 в конце июня. У нее было поражено более 50% легких. Ей пришлось носить кислородную маску на постоянной основе. Спустя две недели интенсивного лечения Цой наконец-то покинула больничную палату.

"Чувствует себя удовлетворительно, но есть еще слабость и трудности с дыханием", - рассказал РИА Новости представитель артистки.

Несмотря на выписку, Аните Цой предстоит продолжить лечение. Занятия вокалом ей пока строго запрещены.

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