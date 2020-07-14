Путин поговорил с главным внештатным эндокринологом Минздрава

Он рассказал об уникальных наработках в лечении рака и диабета
Перспективы развития Национального исследовательского центра эндокринологии обсудил сегодня Владимир Путин с директором учреждения Иваном Дедовым.
Встреча прошла в Кремле. Главный эндокринолог страны рассказал об уникальных отечественных наработках в лечении рака и диабета. Что особенно актуально сейчас: эти болезни дают наиболее негативные осложнения в случаях заражения коронавирусом.
Дедов: Статистика, она грустная, конечно, когда каждые семь секунд в мире… Сегодня 420 миллионов больных диабетом.
Путин: В течение семи секунд умирает один человек в мире от диабета?
Дедов: Да. Сахарный диабет, как айсберг, подпитывает онкологию и сердечно-сосудистые заболевания. Важнейший момент в сахарном диабете – это идеально выровнять гликемию. Вот здесь, по центру, небольшая помпа закладывается…
Путин: А этот прибор автоматом вбрасывает что-то, да?
Дедов: Да, сенсор подает сигнал: низкий уровень глюкозы или нет.
Путин: И инсулин вбрасывается.
Дедов: И инсулин вбрасывается.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"