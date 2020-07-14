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Пелагея принимает поздравления в разгар развода с Телегиным

15:07
  • вторник
  • 14 июля 2020

Звезда отмечает день рождения

14 июля певице Полине Хановой, более известной как Пелагея, исполнилось 34 года. На странице артистки в Instagram появилось видео, на котором она проводит время с самым любимым своим человеком - дочерью Таисией. 
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На опубликованных кадрах Пелагея качает дочку на качелях, поет вместе с ней, выглядывает в небе голубей, строит домик для кукол, готовит рыбу.

"Запомнила, как рыба называется?" - спрашивает звезда малышку. "Рак", - отвечает та, чем вызывает мамин смех.

"С Днем Рождения, Поля! Все у тебя будет хорошо!" - так подписан пост. Кто стал его автором, не уточняется.

- С днем рождения, наша дорогая и самая прекрасная! Ты делаешь наши жизни счастливыми, - пишут в комментариях.

- Спасибо за ваше творчество! Женского счастья, любви и добра во всем и каждый день!

- Какое уютное видео.

- Моя любимая певица, незаурядный человек, чтоб твоя жизнь прекрасной была, и в сердце твоем любовь всю жизнь царила, и нам талант свой через голос свой дарила, и долго вместе с нами жила.

- Ты наше российское чудо чудесное! Духовного, душевного и физического здоровья на долгие годы!

Как Пелагея будет отмечать свой день рождения, не сообщается. Но едва ли у нее сейчас есть желание веселиться. Ведь бракоразводный процесс с хоккеистом Иваном Телегиным находится в самом разгаре, новости о судебной тяжбе появляются почти ежедневно. 20 июля представители супругов встретятся в суде, чтобы поделить их имущество и средства с банковских счетов.

Напомним, Телегин и Пелагея поженились в 2016 году. О их расставании стало известно в декабре прошлого года. Телегин живет с новой возлюбленной - предпринимательницей Марией Гончар.

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