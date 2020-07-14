Песков разъяснил Кудрину смысл повышения налога для богатых

И дело не только в экономике

Экономический смысл – не самое главное в повышении ставки НДФЛ для состоятельных россиян. Хотя и экономическая составляющая тоже учитывалась при принятии решения, отметил пресс-секретарь президента России. Дмитрий Песков прокомментировал слова главы Счетной палаты Алексея Кудрина, который не увидел смысла в изменении ставки с 13 до 15% для граждан с годовым доходом выше 5 миллионов рублей.

Песков напомнил: по инициативе Владимира Путина средства будут направлены на лечение тяжелобольных детей. "Это гораздо важнее экономического смысла. Но в то же время, конечно, есть и экономический смысл", - сказал представитель Кремля.

Российский лидер выступил с предложением повысить до 15% налоговую ставку на доходы граждан, превышающие 5 миллионов рублей, в обращении к россиянам 23 июня. Путин подчеркнул, что это даст бюджету дополнительно около 60 миллиардов рублей, которые будут направлены на лечение детей с орфанными заболеваниями.

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