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Песков разъяснил Кудрину смысл повышения налога для богатых

15:21
  • вторник
  • 14 июля 2020

И дело не только в экономике

Экономический смысл – не самое главное в повышении ставки НДФЛ для состоятельных россиян. Хотя и экономическая составляющая тоже учитывалась при принятии решения, отметил пресс-секретарь президента России. Дмитрий Песков прокомментировал слова главы Счетной палаты Алексея Кудрина, который не увидел смысла в изменении ставки с 13 до 15% для граждан с годовым доходом выше 5 миллионов рублей.
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Песков напомнил: по инициативе Владимира Путина средства будут направлены на лечение тяжелобольных детей. "Это гораздо важнее экономического смысла. Но в то же время, конечно, есть и экономический смысл", - сказал представитель Кремля.

Российский лидер выступил с предложением повысить до 15% налоговую ставку на доходы граждан, превышающие 5 миллионов рублей,  в обращении к россиянам 23 июня. Путин подчеркнул, что это даст бюджету дополнительно около 60 миллиардов рублей, которые будут направлены на лечение детей с орфанными заболеваниями.

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