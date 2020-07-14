Сын через суд заставил отца выселить из квартиры таксу

Теперь собаке придется найти новый дом, где ей будут рады

Житель Сыктывкара (республика Коми) через суд заставил своего отца выселить из общей квартиры таксы, которая испражнялась на коврик.

Как стало известно, собака перенесла несколько травм и не могла выходить на прогулку. Поэтому все свои дела она делала на коврик в прихожей. Из-за этого на полу образовался грибок, отошла краска, а по всей квартире стоял невыносимый запах.

Сначала сын попробовал уговорить отца избавиться от таксы, но, получив отказ, обратился в суд, пишет "Российская газета".

Суд напомнил ответчику, что он обязан обеспечить надлежащий уход за собакой, но все же удовлетворил иск. Если хозяин таксы не обжалует решение суда, то ей найдут новых хозяев или отдадут в приют.

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