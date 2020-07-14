Комиссия МГД поддержала законопроект о закреплении в ТК РФ возможности дистанционной работы

Удаленка даст шанс на трудоустройство тем, кто не может работать онлайн

Комиссия Московской городской думы по экономической и социальной политике поддержала внесенный в Госдуму законопроект о закреплении в Трудовом кодексе возможности работать дистанционно. Данное решение было принято в ходе заседания комиссии.

По словам председателя комиссии Людмилы Гусевой, законопроект, возможно, даст возможность устраиваться на работу тем, кто сегодня не может работать оффлайн. Речь идет об инвалидах, многодетных семьях, семьях с детьми-инвалидами и пенсионерах.

"Я думаю, что мы с вами можем давать предложения ко второму чтению, для того, чтобы улучшить качество этого документа. Вопросов остается много, но по мере того, как они будут формулироваться и как будут юристами, экономистами и кадровиками находиться решения, двери этому документу будут открыты для того, чтобы можно было бы и уже после его принятия дорабатывать в интересах как работника, так и работодателя", - сказала Гусева.

Также комиссия рекомендовала отозвать законопроект, разработанный Мосгордумой, в связи с тем, что предмет правового регулирования проектов федеральных законов концептуально совпадает и они направлены на обеспечение законодательного закрепления возможности работника временно или частично выполнять свои функции вне стационарного рабочего места в дистанционной форме.

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