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Медведев высказался о второй волне коронавируса

15:23
  • вторник
  • 14 июля 2020

Никто не может дать гарантий, что не будет второй и третьей волны COVID-19, отметил Дмитрий Медведев

Коронавирус никуда не ушел и успокаиваться пока рано. Об этом во вторник заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

"Никто, к сожалению, не может дать гарантий, что не будет ухудшений, не будет второй, третьей волны, что эффективными окажутся те лекарственные препараты, которые сейчас готовятся", - приводит слова Медведева РИА Новости.

Зампредседателя Совбеза России также призвал не "вешать всех собак" на Всемирную организацию здравоохранения, пишут argumenti.ru.

В России за минувшие сутки выявили еще более 6200 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших достигло 739947.

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