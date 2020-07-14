Молодая жена Петросяна назвала причину своего похудения

Дело не в красоте

Татьяна Брухунова призналась, что некоторое время назад она весила более 70 килограммов. Лишний вес плохо сказывался на ее самочувствии, поэтому ей пришлось похудеть.

"Я похудела не потому, что не нравилась себе, а потому что думаю о своем здоровье. Любовь к себе тут ни при чем. Есть разум", - написала молодая жена Петросяна, общаясь с подписчиками в Instagram.

Разоткровенничавшись, Брухунова рассказала, что не может носить каблуки, так как перенесла операцию по удалению вен на ногах.

На этом ее откровения не закончились, пишет eg.ru ("Экспресс-Газета"). Девушку спросили, как начиналась ее карьера в театре. По словам Брухуновой, она попала в театр в 17 лет. Она бралась за работу, на которую у других театральных работников попросту не хватало времени.

"Была и курьером, и полы мыла в офисе, помогала администраторам во время концертов. Сегодня я очень рада всему, что прошла. Это крутая школа жизни!" - написала Татьяна Брухунова.

Слухи о романе Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой возникли летом 2018 года. Тогда начался бракоразводный процесс юмориста с Еленой Степаненко. 74-летний Петросян и 31-летняя Брухунова не комментируют свои отношения, но уже и не скрывают их. В частности, показывают фотографии друг друга в соцсети. По данным СМИ, они поженились в 2019 году в Кутузовском ЗАГСе.

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