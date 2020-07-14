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Молодая жена Петросяна назвала причину своего похудения

15:39
  • вторник
  • 14 июля 2020

Дело не в красоте

Татьяна Брухунова призналась, что некоторое время назад она весила более 70 килограммов. Лишний вес плохо сказывался на ее самочувствии, поэтому ей пришлось похудеть.
Брухунова впервые показала совместные фотографии с Петросяном

"Я похудела не потому, что не нравилась себе, а потому что думаю о своем здоровье. Любовь к себе тут ни при чем. Есть разум", - написала молодая жена Петросяна, общаясь с подписчиками в Instagram.

Разоткровенничавшись, Брухунова рассказала, что не может носить каблуки, так как перенесла операцию по удалению вен на ногах.

На этом ее откровения не закончились, пишет eg.ru ("Экспресс-Газета"). Девушку спросили, как начиналась ее карьера в театре. По словам Брухуновой, она попала в театр в 17 лет. Она бралась за работу, на которую у других театральных работников попросту не хватало времени.

"Была и курьером, и полы мыла в офисе, помогала администраторам во время концертов. Сегодня я очень рада всему, что прошла. Это крутая школа жизни!" - написала Татьяна Брухунова.

Слухи о романе Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой возникли летом 2018 года. Тогда начался бракоразводный процесс юмориста с Еленой Степаненко. 74-летний Петросян и 31-летняя Брухунова не комментируют свои отношения, но уже и не скрывают их. В частности, показывают фотографии друг друга в соцсети. По данным СМИ, они поженились в 2019 году в Кутузовском ЗАГСе.

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