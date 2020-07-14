Украинская Рада легализовала азартные игры

Контролировать игроков будет правительственная комиссия

Законопроект о легализации азартных игр приняла Верховная рада Украины в окончательном чтении. Действовавший с 2009 года запрет, по мнению депутатов, оказался неэффективным – а главное, "не соответствующим европейским тенденциям свободы предпринимательской деятельности".

По информации парламентариев, несмотря на запрет, на Украине неофициально действуют до 5 тысяч залов игровых автоматов, до 2 тысяч пунктов приема ставок, не менее 20 подпольных казино и до 160 тысяч игровых компьютеров. Теперь всю эту деятельность возьмет под контроль специально созданная правительственная комиссия.

Закон разрешает организацию азартных игр в игорных заведениях и через интернет, букмекерскую деятельность, работу залов игровых автоматов. Последние разрешается размещать исключительно в гостиницах. Допустят к этим развлечениям граждан не моложе 21 года.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах легализовать в стране азартные игры и разрешить открывать казино в пятизвездочных отелях еще в августе 2019 года. Однако тогда законопроект в Раде с треском провалился, передает ТАСС.

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