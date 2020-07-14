Мост через Лену в Якутии построят с опережением графика

Это не приведет к его удорожанию

Строительство моста через реку Лену в Республике Саха (Якутия) закончится на год раньше - в 2024 году.

Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин на встрече с главой республики Айсеном Николаевым.

"Перенос сроков завершения строительства с 2025 года на 2024 год и изменение финансовой модели проекта не приведут к увеличению доли федерального финансирования", - приводит слова Хуснуллина пресс-служба аппарата вице-премьера.

Мост через Лену включен в проект Национальной программы социально-экономического развития Дальнего Востока.

В ноябре 2019 года Николаев заявил, что стоимость проекта оценивается в 83 миллиарда долларов. Стоимость строительства Крымского моста - 227,92 миллиарда рублей.

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