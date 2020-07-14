ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Лондон запретил Huawei работать над сетями 5G

16:23
  • вторник
  • 14 июля 2020

В китайской компании решение назвали политизированным

Китайской компании Huawei запретили участвовать в развертывании британских сетей 5G. Запрет действует до 2027 года. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон принял решение на заседании Совета национальной безопасности.
Британцы решили сократить зарплату Джонсону из-за коронавируса

"Нам нелегко далось это решение, и я должен быть честен о последствиях для каждого района нашей страны - с развертыванием 5G будут задержки", - заявил британским депутатам министр цифровизации, культуры, СМИ и спорта Оливер Доуден. Министр пояснил, что запуск 5G придется отложить на два - три года, это обойдется в дополнительные 2 миллиарда фунтов стерлингов.

Как передает телеканал Sky news, на решение Лондона повлияли санкции США против Huawei. В мае Вашингтон попытался лишить компанию доступа к компьютерным чипам на основе американских технологий. В итоге возникли опасения, что Huawei начнет использовать ненадежные чипы. Национальный центр кибербезопасности в Лондоне пришел к выводу о потенциальных угрозах систем разработки китайской компании для Великобритании.

Китайское посольство в Великобритании предупредило, что отказ от сотрудничества с Huawei - "очень плохой сигнал" китайскому бизнесу. В самой компании заявили, что Лондон поддался давлению Вашингтона – и призвали британские власти пересмотреть решение.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Лондон запретил Huawei работать над сетями 5G
Лондон запретил Huawei работать над сетями 5G
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.