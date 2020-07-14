Лондон запретил Huawei работать над сетями 5G

В китайской компании решение назвали политизированным

Китайской компании Huawei запретили участвовать в развертывании британских сетей 5G. Запрет действует до 2027 года. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон принял решение на заседании Совета национальной безопасности.

"Нам нелегко далось это решение, и я должен быть честен о последствиях для каждого района нашей страны - с развертыванием 5G будут задержки", - заявил британским депутатам министр цифровизации, культуры, СМИ и спорта Оливер Доуден. Министр пояснил, что запуск 5G придется отложить на два - три года, это обойдется в дополнительные 2 миллиарда фунтов стерлингов.

Как передает телеканал Sky news, на решение Лондона повлияли санкции США против Huawei. В мае Вашингтон попытался лишить компанию доступа к компьютерным чипам на основе американских технологий. В итоге возникли опасения, что Huawei начнет использовать ненадежные чипы. Национальный центр кибербезопасности в Лондоне пришел к выводу о потенциальных угрозах систем разработки китайской компании для Великобритании.

Китайское посольство в Великобритании предупредило, что отказ от сотрудничества с Huawei - "очень плохой сигнал" китайскому бизнесу. В самой компании заявили, что Лондон поддался давлению Вашингтона – и призвали британские власти пересмотреть решение.

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