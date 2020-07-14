Станцию метро "Фонвизинская" и Марфино соединил подземный переход

Он оборудован лифтами

Во вторник в Москве открылся подземный пешеходный переход под путями Октябрьской железной дороги. Он связал ранее разъединенные районы Бутырский и Марфино, передает "ТВ Центр".

Всего 192 метра пути, но такие важные для местных жителей. Чтобы попасть на другую сторону магистрали к станции метро Фонвизинская, жителям Марфина приходилось идти в обход около двух километров, или рисковать жизнью, пересекая железную дорогу. Чтобы исправить ситуацию, строителям пришлось перенести огромное количество коммуникаций, не прерывая при этом движение поездов на одном из самых напряженных направлений. В результате получился просторный коридор, благодаря которому путь до метро не превышает полукилометра. Для удобства маломобильных граждан в переходе есть два лифта.

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