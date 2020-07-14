ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Станцию метро "Фонвизинская" и Марфино соединил подземный переход

18:10
  • вторник
  • 14 июля 2020

Он оборудован лифтами

Во вторник в Москве открылся подземный пешеходный переход под путями Октябрьской железной дороги. Он связал ранее разъединенные районы Бутырский и Марфино, передает "ТВ Центр".

Всего 192 метра пути, но такие важные для местных жителей. Чтобы попасть на другую сторону магистрали к станции метро Фонвизинская, жителям Марфина приходилось идти в обход около двух километров, или рисковать жизнью, пересекая железную дорогу. Чтобы исправить ситуацию, строителям пришлось перенести огромное количество коммуникаций, не прерывая при этом движение поездов на одном из самых напряженных направлений. В результате получился просторный коридор, благодаря которому путь до метро не превышает полукилометра. Для удобства маломобильных граждан в переходе есть два лифта.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Подземный переход в Марфино
Подземный переход в Марфино
Подземный переход в Марфино
Подземный переход в Марфино
Подземный переход в Марфино
Подземный переход в Марфино
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.