Российских туристов предупредили о дорогом отдыхе в Турции

Дата открытия границ пока не сообщается

Путевки в Турцию для россиян подорожают. С таким прогнозом выступила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. В то же время, руководитель АТОР отметила: самоизоляция и карантин из-за коронавируса нанесли экономический урон.

"Цены, если повысятся, то только в пределах 10%, что должно быть не очень ощутимо для наших туристов", - сказала Ломидзе во время онлайн-конференции. Она признала: если цена будет слишком высока, российские туристы в Турцию не поедут.

Глава АТОР напомнила, что дату открытия границ и международного авиасообщения власти пока не называли. Ломидзе не советует россиянам ориентироваться на информацию от аваиперевозчиков, передает ТАСС.

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