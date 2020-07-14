Собянин осмотрел работы по возведению павильона "Росатома" на ВДНХ

Cоздание павильона атомной промышленности - это дань исторической справедливости, отметил мэр Москвы

В Москве, на ВДНХ, после перерыва, связанного с эпидемией коронавируса, возобновились реставрационные работы. Восстанавливаются павильоны бывших советских республик и здания с экспозициями, посвященными различным отраслям промышленности, передает "ТВ Центр".

Сейчас идут работы по возведению павильона Государственной корпорации "Росатом". Ранее на этом месте находился демонстрационный вычислительный центр, где пропагандировались достижения советской электроники. Новый этап развития центральной части выставки связан с созданием музея истории освоения ядерной энергии.

Во вторник ход строительства нового корпуса осмотрели мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев. Глава города отметил, что создание павильона атомной промышленности - это дань исторической справедливости.

"Мы давно уже договаривались с корпорацией создать здесь павильон "Росатома", который присутствовал здесь исторически всегда на ВДНХ, начиная с 1956-го года. Силой судьбы он был вытеснен отсюда, но это абсолютно несправедливо. Если говорить о достижениях народного хозяйства, Росатом - наше все. Это одно из главных достижений нашей страны за последние десятилетия точно. И сегодня Росатом - ведущая корпорация мира в этой отрасли, я думаю, что самая лучшая", - отметил Собянин.

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