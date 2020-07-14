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Мощный смерч в Сочи попал на видео

17:52
  • вторник
  • 14 июля 2020

Спасатели в режиме повышенной готовности

Зарождение мощного смерча сняли на видео очевидцы в Сочи. Атмосферный вихрь образовался в море неподалеку от берега.
Жителей Сочи предупредили об угрозе возникновения смерчей

Управление МЧС по Краснодарскому краю еще накануне предупредило жителей о ливнях, грозах и смерчах. Спасатели переведены в режим повышенной готовности. Метеорологи прогнозируют шквалистый ветер со скоростью до 22 метров в секунду.

Тем временем в Краснодаре уже прошел сильный дождь. За два часа выпало 20 мм осадков. Улицы в центре столицы Кубани снова затопило. Общественный транспорт в городе остановился. Пассажиров одного из трамваев пришлось эвакуировать на лодках, сообщают "Кубанские новости".

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