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Берлин: санкции против "Северного потока-2" нанесли ущерб репутации США

18:19
  • вторник
  • 14 июля 2020

Действия Вашингтона сочли вмешательством во внутренние дела ЕС

Соединенные Штаты своими действиями в отношении проекта "Северный поток-2" подрывают трансатлантическое партнерство. Экстерриториальное применение санкций Вашингтоном наносит ущерб его репутации. Такая оценка поведению американцев дается в письме, которое направил председатель комитета Бундестага по вопросам энергетики Клаус Эрнст спикеру Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.
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"Европа ожидает, что вы будете уважать решения, которые были приняты внутри ЕС демократическим путем. Как избранные представители американского народа вы без сомнения и по праву стали бы оказывать противодействие любым попыткам вмешаться во внутренние дела Техаса, Висконсина или Пенсильвании", - пояснил конгрессменам Эрнст, как их действаия выглядят на взгляд европейцев.

Инициаторов законопроекта по расширению санкций в отношении "Северного потока - 2" Эрнст призвал отказаться от мер, которые могут препятствовать строительству и эксплуатации трубопровода, сообщает немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

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