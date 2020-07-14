Берлин: санкции против "Северного потока-2" нанесли ущерб репутации США

Действия Вашингтона сочли вмешательством во внутренние дела ЕС

Соединенные Штаты своими действиями в отношении проекта "Северный поток-2" подрывают трансатлантическое партнерство. Экстерриториальное применение санкций Вашингтоном наносит ущерб его репутации. Такая оценка поведению американцев дается в письме, которое направил председатель комитета Бундестага по вопросам энергетики Клаус Эрнст спикеру Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

"Европа ожидает, что вы будете уважать решения, которые были приняты внутри ЕС демократическим путем. Как избранные представители американского народа вы без сомнения и по праву стали бы оказывать противодействие любым попыткам вмешаться во внутренние дела Техаса, Висконсина или Пенсильвании", - пояснил конгрессменам Эрнст, как их действаия выглядят на взгляд европейцев.

Инициаторов законопроекта по расширению санкций в отношении "Северного потока - 2" Эрнст призвал отказаться от мер, которые могут препятствовать строительству и эксплуатации трубопровода, сообщает немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"