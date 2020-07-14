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Минздрав разрешил санаториям принимать туристов без справок о коронавирусе

18:53
  • вторник
  • 14 июля 2020

Ведомство внесло поправки в приказ о правилах приема гостей

Российские санатории могут принимать туристов без справок об отсутствии коронавируса. Соответствующие поправки в приказ о правилах работы и приема гостей учреждениями внес Минздрав.
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Теперь туристам достаточно предъявить справку об отсутствии контактов с больными инфекционными заболеваниями в течение последних 14 дней. Она должна быть выписана не позднее, чем за 3 дня до отъезда. Пункт о необходимости теста на коронавирус признан утратившим силу, сказано в постановлении, опубликованном на портале правовой информации.

Роспотребнадзор исключил правило о справке об отсутствии COVID-19 из рекомендаций по работе здравниц еще в конце июня. Однако в приказе Минздрава такой пункт оставался, так что в санаториях у туристов продолжали требовать документ.

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