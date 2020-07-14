Раскрыт рецепт похудения на 100 килограммов

Не последнюю роль играет поддержка близких

Австралиец по имени Мэтью решил изменить свою жизнь после того, как увидел себя на фотографии со свадьбы своих друзей. Весившему 181 килограмм мужчине не верилось, что он довел себя до такого состояния.

32-летний Мэттью работал начальником производства на бетонном заводе. Он уверен, что лишний вес набрал из-за своего трудоголизма и вредных пищевых привычек. По рассказам австралийца, он очень любил сладкое, выпивал по три литра кофе со льдом в день и много курил.

Под впечатлением от увиденного на фото Мэтью отказался от кофе. Он перешел на здоровое питание, сейчас его любимое блюдо — стейк с грибным соусом. Помогли сбросить вес до 90 килограммов также езда на велосипеде, спортзал и занятия плаванием. Австралиец признается, что важную роль сыграла поддержка близких, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Yahoo Lifestyle.

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