ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Раскрыт рецепт похудения на 100 килограммов

19:23
  • вторник
  • 14 июля 2020

Не последнюю роль играет поддержка близких

Австралиец по имени Мэтью  решил изменить свою жизнь после того, как увидел себя на фотографии со свадьбы своих друзей. Весившему 181 килограмм мужчине не верилось, что он довел себя до такого состояния.
Установлена связь COVID-19 с ожирением

32-летний Мэттью работал начальником производства на бетонном заводе. Он уверен, что лишний вес набрал из-за своего трудоголизма и вредных пищевых привычек. По рассказам австралийца, он очень любил сладкое, выпивал по три литра кофе со льдом в день и много курил.

Под впечатлением от увиденного на фото Мэтью отказался от кофе. Он перешел на здоровое питание, сейчас его любимое блюдо — стейк с грибным соусом. Помогли сбросить вес до 90 килограммов также езда на велосипеде, спортзал и занятия плаванием. Австралиец признается, что важную роль сыграла поддержка близких, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Yahoo Lifestyle.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Раскрыт рецепт похудения на 100 килограммов
Раскрыт рецепт похудения на 100 килограммов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.