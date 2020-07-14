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На ВДНХ появится павильон "Росатома"

22:15
  • вторник
  • 14 июля 2020

ВДНХ продолжает развиваться, отметил мэр Москвы

В Москве, на ВДНХ, после перерыва, связанного с коронавирусом, возобновились реставрационные работы. Восстанавливают павильоны бывших советских республик и здания с экспозициями, которые посвящены различным отраслям науки, промышленности и культуры. В этом году вновь распахнет свои двери корпус "Цветоводство и озеленение", примет посетителей первая очередь центра национальных конных традиций России. А годом позже планируется открыть музей атомной энергии. Во вторник за ходом строительства нового павильона наблюдали мэр Москвы и глава "Росатома".

Это пока большая стройка. А летом будущего года на ВДНХ появится еще один павильон - "Атом". О возможностях отрасли доходчиво и понятно. Свою миссию при создании тематической площадки в госкорпорации "Росатом" сформулировали лаконично - просвещение через обучение.

Будущая зона научно-развлекательных экспериментов пока в бетоне. В разные годы на этом месте находились павильоны союзных республик, вычислительный центр, выставочный центр МЧС. От обветшавшего сооружения из алюминия и стекла ничего не осталось. Новое здание поражает.

Идея такого остекления - вид на центральную аллею ВДНХ. Уникально и наполнение. Полвека назад в павильоне "Атомная энергия в мирных целях" стоял действующий реактор мощностью 100 киловатт, и в наши дни тоже нашли, чем удивить.

Широкая аудитория в наглядной форме узнает о суперкомпьютере, новых материалах, возможностях ядерной медицины, использовании атомной энергии в научных исследованиях. Задача - сделать самый прогрессивный научно-технический павильон в мире.

"ВДНХ продолжает жить и развиваться. Сегодня уже работают здесь 13 музейно-выставочных комплексов, начиная от Океанариума, заканчивая Пчеловодством. Мы давно уже договаривались с корпорацией создать здесь павильон Росатома, который присутствовал исторически всегда на ВДНХ, начиная с 1956-го года. Силой судьбы он был вытеснен отсюда, но это абсолютно несправедливо. Если говорить о достижениях народного хозяйства, Росатом - наше все. Это одно из главных достижений нашей страны за последние десятилетия точно. И сегодня Росатом - ведущая корпорация мира в этой отрасли, я думаю, что самая лучшая", - отметил Собянин.

А после - обязательно погулять. Ведь ВДНХ всегда славилась ухоженной территорией. Близ павильона "Космос" - в северо-западной части - создали уникальный рекреационный комплекс. Ландшафтный парк из 5 зон. Одно из украшений - Большая картина полей. Система цветников в духе авангардиста Кандинского. Рядом - экотропа и амфитеатр. В 29 павильоне "Цветоводство" сделан капитальный ремонт. Здесь будет экоцентр. На площади 3 тысячи квадратных метров расположится интерактивная и озеленённая экспозиции.

Павильон "Коневодство", пожалуй, единственный, сохранивший свою историческую функцию. Здесь, как и раньше, разместятся манеж, конюшни и даже первый в России интерактивный музей лошади.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".

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