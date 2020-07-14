Москва и Минск договорились о цене на нефть

Соглашение подписано на встрече премьеров России и Белоруссии

Переговоры премьер-министров России и Белоруссии Михаила Мишустина и Романа Головченко в Москве завершились подписанием важных соглашений. Одно из них - об условиях поставок российской нефти в Белоруссию.

"Сегодня подписано три международных документа. Это два протокола к межправительственному соглашению по сооружению Белорусской АЭС. Отдельное соглашение, регулирующее условие поставок энергоносителей, в частности, нефти в Республику Беларусь", - приводит заявление Головченко агентство БелТА.

Напомним, вопрос цены на нефть долгое время был проблемным в отношениях Москвы и Минска. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считал, что стоимость российских углеводородов для его страны должна быть существенно снижена.

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