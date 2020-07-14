Пить надо меньше: россияне снизили траты на алкоголь

Снижение зафиксировано впервые с начала пандемии

Россияне стали употреблять меньше алкоголя. Такой вывод можно сделать на основании исследования, проведенного Сбербанком. На неделе с 6 по 12 июля, впервые с начала пандемии коронавируса, граждане потратили в вино-водочных отделах на 2,2% меньше в сравнении с показателем прошлого года.

"Траты в винных магазинах впервые за все время пандемии вышли в минус - на 2,2% относительно прошлого года", - отмечается в исследовании.

По данным Сбербанка, в предыдущие 17 недель траты россиян на алкогольную продукцию только росли. В апреле они увеличились на 18,5%, в мае – почти на 22%, в июне – на 9,6%.

Как указано в исследовании, снижаются также расходы россиян на лекарства и медицинские товары. Кроме того, сократились траты на домашних животных.

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