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Пить надо меньше: россияне снизили траты на алкоголь

20:31
  • вторник
  • 14 июля 2020

Снижение зафиксировано впервые с начала пандемии

Россияне стали употреблять меньше алкоголя. Такой вывод можно сделать на основании исследования, проведенного Сбербанком. На неделе с 6 по 12 июля, впервые с начала пандемии коронавируса, граждане потратили в вино-водочных отделах на 2,2% меньше в сравнении с показателем прошлого года.
Россияне стали чаще покупать алкоголь в больших бутылках

"Траты в винных магазинах впервые за все время пандемии вышли в минус - на 2,2% относительно прошлого года", - отмечается в исследовании.

По данным Сбербанка, в предыдущие 17 недель траты россиян на алкогольную продукцию только росли.  В апреле они увеличились на 18,5%, в мае – почти на 22%, в июне – на 9,6%.

Как указано в исследовании, снижаются также расходы россиян на лекарства и медицинские товары. Кроме того, сократились траты на домашних животных.

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