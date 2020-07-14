Минск примет саммит ЕАЭС в очном формате

Детали обсудили премьеры России и Белоруссии

Минск готов принять заседание Евразийского межправительственного совета в очном формате. Саммит назначен на 17 июля. На встрече в Минске главы правительств обсудят вопросы, касающиеся дальнейшего функционирования союза. Об этом сообщил журналистам премьер-министр Белоруссии Роман Головченко по итогам встречи с председателем российского правительства Михаилом Мишустиным.

"Мы с коллегой обсуждали этот вопрос. Пока все движется в правильном направлении. Мы готовимся принять в очном формате руководителей правительств стран ЕАЭС", - сказал Головченко.

Предыдущие заседания Евразийского межправительственного совета пришлось проводить в режиме видеоконференции – из-за пандемии коронавируса. На встрече 17 июля, по словам Головченко, повестка будет весьма насыщенная.

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