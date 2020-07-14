В США впервые за 17 лет казнили федерального заключенного

Дэниел Льюис Ли был приговорен к смертной казни за убийство трех человек

В США впервые за 17 лет казнён преступник, осуждённый федеральным судом. Им стал Дэниэл Ли, смертный приговор которому был вынесен ещё в 1999-м году. Ещё несколько казней, по делам также давним, будут совершены в ближайшее время. Вопрос о применении смертных приговоров или отказе от них в Америке решают, в основном, сами штаты. На федеральном уровне такое наказание допускалось, но применялось редко. В этом году ситуация, похоже, изменилась.

Смертный приговор привели в исполнение в тюрьме города Терре-Хот. Это штат Индиана. Казнили осуждённого за убийство трёх человек - Дэниела Льюиса Ли. Через капельницу ему ввели смертельную инъекцию. 20 лет назад Ли входил в радикальную организацию, которая проповедовала идеи превосходства белых. И в 96-ом он с подельником расстрелял целую семью: 8-летнюю девочку, а также её мать и отчима. Приговор Ли вынесли ещё в 99-ом. Но казнь много раз переносили. В последний раз её пытались отменить в минувший понедельник. Но спустя буквально несколько часов Верховный суд США окончательно решил судьбу заключённого. Свою вину Ли так и не признал.

О том, что власти США планируют возобновить смертные казни преступников, осуждённых на федеральном уровне, стало известно ещё в начале месяца. Последний раз такой смертный приговор привели в исполнение в 2003 году. И с тех пор действовал неофициальный мораторий. Причиной послужило то, что не были согласованы правила применения смертельных инъекций. На уровне штатов высшая мера наказания всё же применялась. А вот на международной арене США активно ратовали за повсеместную отмену высшей меры наказания.

Сейчас в федеральных тюрьмах США содержатся чуть менее 60 приговоренных к смертной казни. Двоим осуждённым за убийство детей могут ввести смертельные инъекции уже на этой неделе.

Оксана Фомичева, Полина Кастрицкая, Андрей Стрюков, "ТВ Центр".

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