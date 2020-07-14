Власти Крыма отменили карантин для приезжающих иностранцев

Обсерватор гостям из-за рубежа не грозит

Обязательная двухнедельная обсервация для прибывающих в Крым из-за рубежа граждан отменяется с 15 июля. Указ подписан главой республики Сергеем Аксеновым.

Вскоре после начала пандемии коронавируса все прибывающие в Крым граждане были обязаны помещаться в обсерваторы на 14 дней. Власти полуострова опасались распространения коронавирусной инфекции.

Для россиян режим обсервации в Крыму отменили еще 15 июня. Теперь же, распоряжением Аксенова, правило об обязательном карантине упразднено и для иностранцев.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"