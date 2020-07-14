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Россия возобновляет транспортное сообщение с Белоруссией

21:52
  • вторник
  • 14 июля 2020

Оно было прекращено из-за коронавируса

Транспортное сообщение России с Белоруссией возобновится в ближайшие дни. К такому заключению пришел белорусский премьер-министр Роман Головченко  по итогам переговоров с председателем российского правительства Михаилом Мишустиным.
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"Как мы поняли, в ближайшие дни будет возобновлено транспортное сообщение с Республикой Беларусь", - приводит слова Головченко агентство БелТА.

Премьер Белоруссии признал, что в последнее время снизились объемы торговли между двумя странами – из-за пандемии коронавируса и сопутствующего карантина. Однако сейчас рынки восстанавливаются и предприятия активно восстанавливают взаимные поставки, отметил Головченко.

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