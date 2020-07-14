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Число больных COVID-19 в мире приблизилось к 13 миллионам

22:09
  • вторник
  • 14 июля 2020

За сутки зафиксировано почти 200 тысяч случаев заражения

Более 12,9 миллиона зараженных коронавирусом насчитала в мире Всемирная организация здравоохранения на 14 июля. За сутки выявлено 196 775 новых случаев, сообщили в ВОЗ.
В России за сутки выявили 6248 заболевших коронавирусом

По уточненным данным, общее число выявленных случаев заболевания в мире составляет 12 964 809 человек. Жертвами коронавируса за время с начала пандемии стали 570 288 пациентов.

Больше всего случаев заражения по-прежнему зарегистрировано в Северной и Южной Америке - 6 780 428 человек. Второе место удерживает Европа с показателем 2 946 104 пациентов.

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