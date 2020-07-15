Суд над коммунистами: раскрыт план США по Китаю

Эксперт считает, что Вашингтон задумал судиться с китайскими коммунистами

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили соперничество КНР и США. На что рассчитывает Вашингтон, делая резкие заявления в адрес Пекина по ситуации вокруг островов в Южно-Китайском море? В какой мере на раздувание политических споров влияет экономическое? И может ли в восточной Азии возникнуть рубеж новой "холодной войны"? На вопросы ведущего Алексея Фролова ответил исполняющий обязанности директора Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов.

"Судя по всему, США пытаются потянуть Китай в суд. Коммунистическая партия Китая якобы виновата во всех бедах Гонконга. США пытаются стигматизировать коммунистическую идеологию. Вернуться к "холодной войне" и объявить суд Китаю", - сказал эксперт.

Полный комментарий Маслова смотрите в видео.

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