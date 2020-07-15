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Китай введет санкции против США за указ Трампа по Гонконгу

08:20
  • среда
  • 15 июля 2020

Ранее Белый дом отменил экономические преференции для полуострова

Китайское правительство отреагировало принятие в Соединенных Штатах закона "Об автономии Гонконга".
В Китае заявили о самом серьезном периоде в отношениях с США

Пекин осудил действия президента США Дональда Трампа и собирается ввести ответные санкции.

"Попытки американской стороны воспрепятствовать осуществлению закона о национальной безопасности Гонконга никогда не увенчаются успехом", - заявили в МИД Китая.

Китайская сторона отметила, что американский законопроект нарушает основные нормы международных отношений и международное право, является грубым вмешательством в дела КНР и Гонконга.

14 июля Трамп подписал указ, отменяющий экономические преференции для Гонконга. Теперь США будут относиться к региону также, как и к материковому Китаю.

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