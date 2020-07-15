Россиян предложили награждать за покупку просроченных продуктов

Это усилит контроль за правонарушениями в области торговли

Депутат Госдумы Василий Власов предложил выплачивать до 15 тысяч рублей тем гражданам, которые приобрели в магазине просроченный продукт. Свою инициативу он описал в письме, адресованном главе Роспотребнадзора Анне Поповой.

Власов напомнил, что юридическим лицам выписывают штраф в 20-30 тысяч рублей за продажу продукции с истекшим сроком годности. По его мнению, будет справедливо, если покупатели просрочки смогут рассчитывать на моральную компенсацию.

"В связи с этим прошу вас рассмотреть целесообразность создания правового механизма, при котором гражданин, который выявит факт правонарушения (реализации просроченных продовольственных товаров) и заявит об этом в контролирующие органы, сможет рассчитывать при наложении штрафа на половину его суммы", - цитирует депутата RT.

Василий Власов подчеркнул, что получение компенсации должно осуществляться исключительно через суд.

Такое нововведение, считает парламентарий, поможет бороться с продажей просроченной продукции.

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