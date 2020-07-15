Вакцина от коронавируса: 18 добровольцев готовятся к выписке

Они останутся под наблюдением врачей

В Сеченовском университете готовятся к выписке 18 добровольцев, испытавших на себе первую российскую вакцину от коронавируса, передает "ТВ Центр".

Исследования показали, что у них выработался иммунитет к инфекции. Ещё несколько месяцев участники испытаний будут находиться под медицинским контролем.

С сегодняшнего дня Россия отменяет обязательный двухнедельный карантин для всех въезжающих в страну. Иностранцам достаточно предоставить справку об отсутствии коронавируса, либо сдать тест - уже на месте в течение трёх дней.

В Санкт-Петербурге сегодня открываются Русский музей и Эрмитаж. В Красноярском крае военные сворачивают полевой госпиталь, работавший во время вспышки коронавирусной инфекции на одном из золотодобывающих предприятий. Медики вылечили 240 заболевших.

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