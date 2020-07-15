Перехват двух самолетов-разведчиков НАТО у границ России сняли на видео

Самолеты обнаружили над Баренцевым и Чёрным морями
Российские военные лётчики не допустили нарушения государственной границы самолётами НАТО. Во вторник над Баренцевым и Чёрным морями обнаружили несколько воздушных целей, которые направлялись в сторону наших рубежей.
На перехват вылетели истребители Северного флота и Южного военного округа. Как выяснилось, это были два самолёта-разведчика - норвежский и американский, а также один беспилотник.
Наши военные сопроводили их на безопасном расстоянии, а после того как воздушные суда удалились от госграницы истребители российских ВКС вернулись на аэродромы базирования. Видео перехвата публикует ТВЦ.RU.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"