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Перехват двух самолетов-разведчиков НАТО у границ России сняли на видео

08:28
  • среда
  • 15 июля 2020

Самолеты обнаружили над Баренцевым и Чёрным морями

Российские военные лётчики не допустили нарушения  государственной границы самолётами НАТО. Во вторник над Баренцевым и Чёрным морями обнаружили несколько воздушных целей, которые направлялись в сторону наших рубежей.

На перехват вылетели истребители Северного флота и Южного военного округа. Как выяснилось, это были два самолёта-разведчика - норвежский и американский, а также один беспилотник.

Наши военные сопроводили их на безопасном расстоянии, а после того как воздушные суда удалились от госграницы истребители российских ВКС вернулись на аэродромы базирования. Видео перехвата публикует ТВЦ.RU.

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