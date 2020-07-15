Детская спортивная школа заработала в сирийском Дэйр-эз-Зоре

В нее ходят уже 300 юных спортсменов

В сирийском Дэйр-эз-Зоре открыли детскую спортивную школу. Около 300 юных воспитанников посещают секции единоборств, гандбола, гимнастики. Футбольная команда только формируется, для полноценных тренировок ещё предстоит привести в порядок стадион.

Отличная реакция и внушительные габариты: что ещё нужно, чтобы сохранить свои ворота в неприкосновенности. Из своих 13 лет Ахмад посвятил гандболу шесть. Правда, планировал заниматься другим видом спорта.

"Мне очень нравится футбол. Но в школе сказали, что этой секции нет. Выбрал другую игру с мячом", - говорит воспитанник спортивной школы Дейр-эз-Зора Ахмад Аль-Асвад.

Футбола нет, но футбольная команда есть. Причём состоящая из Месси, Роналду и других именитых игроков. Если верить фамилиям на футболках. Спортивная школа в Дейр-эз-Зоре только начинает полноценно функционировать. Футбольная секция обязательно появится, уверен директор.

"В спортшколе работают секции единоборств, гандбола, гимнастики. Занимаются около трёхсот детей. Это очень хороший показатель, если учесть, что ещё год назад многие родители не знали, как собрать ребёнка в обычную школу. Но сегодня задумываются и о спортивных нагрузках", - говорит Сайм Азайа.

В подвале разложены спортивные маты. Слой пыли и грязи говорит о том, когда сюда последний раз ступала нога спортсмена. Во время войны спортинвентарь вывезли в Дамаск, чтобы не разграбили боевики.

Дейр-эз-Зор - город больших спортивных достижений. Возвращаясь к футболу, стоит сказать, что местная команда, название которой, кстати, можно перевести как "юность", неоднократный призёр чемпионатов страны. Победы игроки ковали на этом стадионе. До войны.

"Боевики устраивали на стадионе публичные казни, запугивали наших жителей. Снимали все это на видео. Я прекрасно понимаю тех, кто ещё долгое время не сможет прийти сюда, кто ещё не оправился от шока. Но мы сделаем все, чтобы это место ассоциировалось с праздником спорта", - обещает Сайм Азайа.

Сейчас на стадионе - масштабный ремонт. Нужно не только привести все в порядок косметически, но переложить коммуникации, обновить газон. Трава на поле по колено. С такой инфраструктурой о новых рекордах остаётся только мечтать. Но восстановительные работы уже начались. Большая дорога начинается с малого шага. И это спортсмены понимают, как никто.

Сейчас футбольный чемпионат страны ограничивается тремя городами: столицей, Латакией и Хомсом. Потому что только там есть качественные газоны и достойные команды. "Юность" из Дейр-эз-Зора готова потеснить на пьедестале сирийских грандов. Только что покрашенные родные стены, как известно, помогают.

Павел Прокопенко. "ТВ Центр", Дейр-эз-Зор.

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