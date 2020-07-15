Кот Тор, пес Амур и хомяк: в Россию вернулись оставленные в Шанхае животные

На первом рейсе им не хватило вместе

Их ждали больше недели, беспокоились, как они там, на чужбине, и вот они вернулись домой. В Москву из Шанхая привезли животных, которые оставались в Китае после отлёта их хозяев вывозным рейсом в Россию. Тогда, как объяснили представители авиакомпании, для четвероногих пассажиров просто не хватило мест. Всю последнюю неделю владельцы кошек, собак и даже одного хорька вместе с волонтёрами в обеих странах добивались возврата питомцев.

Несколько месяцев разлуки в 7 тысяч километров сейчас кажутся чем-то далёким и ненастоящим. Скрыть слёзы радости, кажется, невозможно. Первое - такое необходимое и долгожданное объятие с пушистым членом семьи - пока осторожное. Питомцы вновь привыкают к хозяевам, вспоминая забытые ощущения.

Клетка - словно убежище от назойливых журналистов. Эти животные явно не хотят становиться звёздами экрана, поэтому так испуганно жмутся в угол. Стресс понятен: для многих хвостатых пассажиров этот полёт - первый в жизни. Если учесть все факторы того, как животные чувствуют себя в воздухе, пережили они практически полёт в космос. Пушистая Яшма - для домашних просто Маша - ластится к хозяину. Полосатый Тор словно жалуется: мяукает не переставая. Рассказывает хозяйке как скучал.

Неделю назад в социальных сетях быстро распространилась информация, что в Шанхае осталось несколько десятков животных. При регистрации на рейс оказалось, что лететь одним бортом должен был 71 питомец. Это против правил авиакомпании. Хозяев пришлось разлучить со своими любимцами.

Клич "верните собак" распространила в интернете Елизавета Иванова - владелица белого пса Амура. Трогательный скулящий комочек растопил сердца всех неравнодушных. Волонтёры помогли воссоединению - кошечки и собачки всю дорогу были под присмотром. В Шанхае их провожали представители русскоговорящей общины.

"На пассажирском рейсе естественно большое количество людей со своими вещами и так далее. Сейчас рейс - грузовой. Плюс мы заранее передали список. Консульство помогали в Шанхае", - рассказал координатор проекта "Своих не бросаем", заместитель руководителя бюро расследований ОНФ Валерий Горюханов.

Тот самый белый пёс Амур, чья история стала причиной общественного резонанса, радостно виляет хвостом. Елизавета на своей страничке в соцсети не может сдержать эмоций.

Теперь животные со своими хозяевами разъедутся по регионам. Москва - лишь начальная точка длинной дороги домой.

Александра Сергомасова, Андрей Корнилов, Валерий Марченко. "ТВ Центр".

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